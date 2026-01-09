Дятлова анонсировала масштабный ремонт Театра эстрады в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируется провести масштабный ремонт Театра эстрады на Ленинском проспекте (бывший Дом искусств). Об этом в пятницу, 9 января, сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова.

По её словам, начало работ запланировали на 15 января 2026 года. Срок выполнения – 70 календарных дней.

«Предстоит обновить фойе первого и второго этажей, превратив его в современное, стильное и функциональное пространство. Особое внимание уделим сохранению мозаики на стене фойе второго этажа. Поручила коллегам тщательно контролировать проведение работ, чтобы завершить ремонт в срок», — отметила Елена Дятлова.