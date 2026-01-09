В Калининградской детской областной больнице в 2025 году медицинскую помощь получили свыше 30 тыс. пациентов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской детской областной больницы в 2025 году в условиях стационара оказали помощь 18 740 пациентам. Всего было проведено 5 396 операций, среди которых 137 высокотехнологичных. Об этом в пятницу, 9 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Одно из самых важных преобразований 2025 года – это открытие в октябре уникального для региона отделения медицинской реабилитации. Оно предназначено для лечения детей после операций на внутренних органах, с тяжелым или среднетяжелым течением хронических заболеваний, кроме острого и подострого периодов, и рассчитано на 30 коек. Помимо лечения маленьких пациентов принимает массажист, также они проходят показанные физиотерапевтические процедуры. Работа отделения весьма востребована, если ещё в ноябре здесь было пролечено 86 ребят, то в декабре эта цифра выросла до 140», — говорится в сообщении.

Помимо стационара, ежемесячно в приемном, дневном и круглосуточном отделениях, поликлинике и травмпункте специалисты больницы оказывают помощь примерно 12 000 пациентов.