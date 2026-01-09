Мороз, метель и снежные заносы: погода в Калининградской области в субботу, 10 января

ВКонтакте

В Калининградской области в субботу, 10 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен снег. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдателей, регион окажется между ослабевающим южным циклоном к востоку и антициклоном над Скандинавией.

Ночью в Калининграде -6...-9 °С, на востоке области до -9...-12 °С, у побережья -3...-6°С. Облачно и временами ожидается слабый/умеренный снег.

Днём в Калининграде -3...-6 °С, на востоке области -6...-10 °С, у побережья -2...-4 °С. Облачно с прояснениями и временами ожидаются слабые осадки в виде снега.

Наибольшая интенсивность осадков — во второй половине дня и вечером. Местами сильный снег, особенно на западе, включая Калининград.

Ветер северо-восточного и северного направления. В Калининграде и области — умеренный 2-7 м/с, в прибрежных районах — сильный 4-13 м/с, в порывах до 14-18 м/с. Местами, особенно у побережья, возможна метель, позёмок, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет повышаться с 752 до 754 мм. рт. ст.