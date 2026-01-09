Корабли Балтийского флота России, Китая и ЮАР проведут совместные учения в Атлантическом океане

ВКонтакте

Корабли Балтийского флота прибыли в ЮАР для участия в трёхсторонних учениях «Воля к миру 2026» в акватории Атлантического океана. Об этом в пятницу, 9 января, сообщает пресс-служба БФ.

В порт Саймонстаун зашли корвет «Стойкий» и средний морской танкер «Ельня». Главная цель учений — развитие и укрепление военно-морского сотрудничества ВМФ России, ВМС Китая и ЮАР.

«Будут отработаны вопросы обеспечения безопасности гражданского судоходства и экономической деятельности», — говорится в сообщении.