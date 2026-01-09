Калининградские власти рассказали, сколько самовольных свалок закрыли в 2025 году

ВКонтакте

В Калининградской области в 2025 году ликвидировано более 100 несанкционированных свалок. Об этом в пятницу, 9 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Областное министерство природных ресурсов и экологии выявило 124 объекта незаконного размещения отходов, большинство из которых уже устранены», — говорится в сообщении.

Инспекторы ведомства провели тщательный мониторинг несанкционированных свалок на территории области. По каждому из зафиксированных случаев собственникам или ответственным лицам были оперативно направлены требования об их незамедлительной ликвидации.

«К настоящему моменту благодаря постоянному контролю со стороны министерства уже устранено 106 свалок. Общий объем ликвидированных отходов составил 2 297 кубических метров», — подчеркнули в ведомстве.

В минприроды отметили, что работа по устранению самовольных свалок продолжается. Чиновники призвали граждан сообщать о новых случаях на электронную почту: minecology@minecology.gov39.ru.