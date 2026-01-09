ВКонтакте

В Светлом загорелся гараж с надстроенной вторым этажом кирпичной баней в обществе «Нефтяник». Об этом сообщает ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в пятницу, 9 января. В здании горела обрешетка кровли, деревянное межэтажное перекрытие и две комнаты отдыха на общей площади 200 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали два углекислотных баллона, предотвратили угрозу взрыва и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 13 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.