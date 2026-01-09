ВКонтакте

В Калининграде на улице Горького заблокировано движение общественного транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация».

Причиной стало ДТП в пятницу, 9 января. Автобусы маршрутов №1, 7, 25, 30, 40, 48, 82 временно следуют по ул. Горького, ул. Старшего Лейтенанта Сибирякова, ул. Нарвская, Советский проспект, ул. Генерал-лейтенанта Озерова и далее, согласно действующим схемам движения. Исключено движение по участку ул. Горького на пересечении с ул. Лесной.