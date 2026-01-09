В правительстве региона показали, как выглядела детская областная больница в Калининграде 65 лет назад (фото)

ВКонтакте

Детская областная больница открылась в Калининграде 9 января, ровно 65 лет назад. Об этом сообщили в правительстве региона.

Изначально больница состояла из двух отделений на 90 коек и консультативной поликлиники. В 1963-1965 годах появилось ещё семь клинических отделений: неврологическое, глазное, два хирургических, ортопедотравматологическое, и приёмно-боксовое. «Больница продолжает развиваться. В прошлом году открыли отделение дневного стационара для реабилитации детей с болезнями зрения и соматическое реабилитационное отделение. Сегодня Детская областная больница – многопрофильное учреждение на 451 койку с поликлиникой на 250 посещений в смену. Здесь трудятся больше 600 врачей и медицинских сестёр», — говорится в сообщении.