В Калининграде в СНТ «Победа» на улице Экскаваторной выгорел частный дом

В Калининграде в СНТ «Победа» на улице Экскаваторной в частном двухэтажном доме произошёл пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Инцидент произошёл в пятницу, 9 января. В доме выгорели помещение кухни, частично коридор и деревянная лестница на общей площади 8 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящего дома собственника, а так же пропановый баллон. Спасатели предотвратили угрозу взрыва, и ликвидировали возгорание. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали 15 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.