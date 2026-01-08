20:51

В Калининграде на улице Горького заблокировано движение общественного транспорта

В Калининграде на улице Горького заблокировано движение общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация».

Причиной стало ДТП. Оно произошло на пересечении Горького с  ул. Марины Цветаевой. Движение общественного транспорта заблокировано в обоих направлениях. Автобусы маршрута №7, №30 временно следуют до  ул. Ивана Сусанина и далее по действующим схемам движения. Исключено движение до СНТ «Победа».

В Калининграде на пересечении улиц Куйбышева и Юрия Гагарина заблокировано движение общественного транспорта.

