ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Горького заблокировано движение общественного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация».

Причиной стало ДТП. Оно произошло на пересечении Горького с ул. Марины Цветаевой. Движение общественного транспорта заблокировано в обоих направлениях. Автобусы маршрута №7, №30 временно следуют до ул. Ивана Сусанина и далее по действующим схемам движения. Исключено движение до СНТ «Победа».