Власти Калининграда показали, сколько людей пришли на оплаченные из бюджета акции против ксенофобии

Власти Калининграда в 2025 году выделили гранты на проведение 10 просветительских мероприятий. Это проекты, направленные на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии. Об этом в четверг, 8 января, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В частности, финансирование из бюджета получили такие структуры, как «Российский союз молодежи», «Мой Калининград», «Участники становления и развития города Калининграда», казачья детско-молодежная общественная организация «Балтийцы».

«Благодаря поддержке, они провели 10 просветительских мероприятий: викторины, мастер-классы, уроки по истории, презентовали приложение, посвящённое коренным народам нашей страны. В этих встречах приняли участие 563 человека», — говорится в сообщении.