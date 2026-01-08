В Калининградской области в 2025 году три инвалида СВО получили автомобили с ручным управлением

ВКонтакте

В Калининградской области в 2025 году трём ветеранам СВО, имеющим инвалидность, переданы автомобили с ручным управлением. Об этом в четверг, 8 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили в областном филиале фонда «Защитники Отечества», в 2025 году было также адаптировано 32 жилых помещения под индивидуальные потребности инвалидов СВО. 11 ветеранов были отправлены на протезирование.

«Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина фонд «Защитники Отечества» получил возможность обеспечить героев с инвалидностью комплектами адаптивной одежды для занятий спортом и реабилитации, включая летние, зимние и демисезонные комплекты, — говорится в сообщении.

Всего в областной филиал фонда в 2025 году поступило более 8 000 обращений. Из них 89% решены положительно, а остальные находятся на контроле, подчеркнули в организации.