Калининград стал вторым городом в России по уровню загрязнения воздуха

Калининград оказался на втором месте в России по уровню загрязнения воздуха. Об этом в четверг, 8 января, сообщает телеграм-канал «Чистое небо».

По данным мониторинга качества атмосферы по состоянию на 7 января, городом с самой грязной атмосферой в России является Улан-Удэ — 69 мкг/м³. В Калининграде этот показатель составил 37 мкг/м³.

В топ-10 городов России по уровняю загрязнения воздуха также входят: