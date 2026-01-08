13:14

Калининград стал вторым городом в России по уровню загрязнения воздуха

  1. Калининград
Автор:
Калининград стал вторым городом в России по уровню загрязнения воздуха - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Калининград оказался на втором месте в России по уровню загрязнения воздуха. Об этом в четверг, 8 января, сообщает телеграм-канал «Чистое небо».

По данным мониторинга качества атмосферы по состоянию на 7 января, городом с самой грязной атмосферой в России является Улан-Удэ — 69 мкг/м³. В Калининграде этот показатель составил 37 мкг/м³.

В топ-10 городов России по уровняю загрязнения воздуха также входят:

  1. Уссурийск — 37 мкг/м³
  2. Набережные Челны — 34 мкг/м³
  3. Казань — 22 мкг/м³
  4. Москва — 17 мкг/м³
  5. Якутск — 15 мкг/м³
  6. Йошкар-Ола — 14 мкг/м³
  7. Наро-Фоминск — 14 мкг/м³
  8. Липецк — 14 мкг/м³

Областные власти разберутся со зловонными запахами в Калининграде, заявила министр природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова.

1 779
Экология
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать