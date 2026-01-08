Калининград стал вторым городом в России по уровню загрязнения воздуха

Калининград оказался на втором месте в России по уровню загрязнения воздуха. Об этом в четверг, 8 января, сообщает телеграм-канал «Чистое небо».
По данным мониторинга качества атмосферы по состоянию на 7 января, городом с самой грязной атмосферой в России является Улан-Удэ — 69 мкг/м³. В Калининграде этот показатель составил 37 мкг/м³.
В топ-10 городов России по уровняю загрязнения воздуха также входят:
- Уссурийск — 37 мкг/м³
- Набережные Челны — 34 мкг/м³
- Казань — 22 мкг/м³
- Москва — 17 мкг/м³
- Якутск — 15 мкг/м³
- Йошкар-Ола — 14 мкг/м³
- Наро-Фоминск — 14 мкг/м³
- Липецк — 14 мкг/м³
Областные власти разберутся со зловонными запахами в Калининграде, заявила министр природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова.