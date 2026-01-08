В калининградском аэропорту Храброво из-за тумана задерживаются и отменены 29 рейсов

ВКонтакте

В расписании калининградского аэропорта Храброво возможны изменения из-за тумана. Об этом в четверг, 8 января, сообщает предприятие.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями — переохлажденным туманом — в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:25 утра 8 января в Храброво, по данным онлайн-табло, задерживаются 27 рейсов в Москву и Санкт-Петербург на вылет и прилёт. Два рейса в столицу отменены. Задержки составляют от двух до почти восьми часов.