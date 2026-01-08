09:44

В Калининградской области Росгвардия в 2025 году изъяла у жителей 585 стволов оружия

Фото: Росгвардия

В Калининградской области в 2025 году сотрудники Росгвардии изъяли 585 единиц оружия. Причина — нарушение правил хранения. Ещё 307 стволов калининградцы сдали добровольно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в регионе на учёте состоит более 15,5 тысяч владельцев гражданского оружия. В прошлом году росгвардейцы провели 3 265 проверок, чтобы выяснить, как хранится оружие. 

В результате выявлено 630 нарушений. Виновные привлечены к административной ответственности. Также в 2025 году зафиксированы факты утраты гражданами семи единиц оружия. 

Бойцы калининградского СОБР «Викинг» в 2025 году задержали 263 подозреваемых в совершении преступлений.

