Морозно и пасмурно: погода в Калининградской области в четверг, 8 января

В Калининградской области в четверг, 8 января, ожидается морозная и преимущественно пасмурная погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По сведениям наблюдателей, на метеостанции Калининграда (Низовье) зафиксированы первые в этом сезоне -15,1 °С. В Железнодорожном по данным на 23:00 7 января воздух остыл до -15,5 °С. На других метеостанциях области из-за наличия облачности температура выше: в Советске всего -5,9 °С, а в Балтийске -7,8 °С.

Днём в Калининграде и области -4...-7 °С, пасмурно, дымка. Без осадков. Ветер восточный и северо-восточный днём и вечером 2-7 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 758 мм. рт. ст.