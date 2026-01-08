Калининградская область — в тройке лидеров в России по числу машин для каршеринга: страховщики объяснили аномалию

ВКонтакте

Калининградская область неожиданно оказалась в числе регионов с наибольшим количеством автомобилей, застрахованных для каршеринга. Такие данные опубликовала Национальная страховая информационная система (НСИС).

Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года в регионе было оформлено 11 464 договора ОСАГО на каршеринговые автомобили — это третье место по стране. Впереди только Москва (32 045 полисов, 41,5%) и Ярославль (11 844, 15,35%). Для сравнения, в более крупной Московской области — 7 364 полиса, в Санкт-Петербурге — 4 165.

Калининградская область, по данным страховщиков, составляет почти 15% всего российского рынка по этому сегменту. При этом сами жители региона удивлены: на улицах массового каршеринга не видно, а число таких автомобилей за последние годы, по их наблюдениям, особо не увеличилось.

Объяснение дал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. «Скорее всего, в вашем регионе зарегистрировано юридическое лицо, которое оформляет полисы. Такое бывает. Если средняя страховая премия ниже, чем в других регионах, возможно, юрлицо находится у вас, а использует машины в других субъектах. Это распространённая практика».

Таким образом, речь может идти не о реальном количестве машин на калининградских дорогах, а о юридической регистрации операторов или автопарков, оформляющих транспорт в регионе. Это объясняет и «аномальное» положение области в федеральной статистике.

По данным НСИС, за 10 месяцев 2025 года по России в целом было заключено 77 149 договоров ОСАГО на каршеринговые машины. Общая сумма премий составила 1,647 млрд рублей, а средняя страховая премия — 21 344 рубля. За весь 2024 год оформлено 99 496 договоров, из которых лишь 15 — краткосрочные. Средняя премия тогда составляла 24 227 рублей.