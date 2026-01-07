Наехал и начал кричать: в Калининграде водитель автомобиля сбил девушку

ВКонтакте

В Калининграде возле Астрономического бастиона водитель наехал на девушку. Об этом «Клопс» сообщила пострадавшая Екатерина.

Инцидент произошёл в среду, 7 января, около 17 часов. Девушка ждала такси на парковке. «Я стою, вдруг чувствую сильный удар в спину. Я почти упала», — говорит девушка.

По её словам, водитель автомобиля сдавал задом. «Я в шоковом состоянии попыталась что-то ему сказать, а он даже из машины не вышел, наорал на меня и уехал», — жалуется Екатерина.

Девушка не вызвала скорую помощь и ГАИ, потому что боялась не успеть на самолёт в Санкт-Петербург. «По повреждениям: болит левая часть спины, но переломов нет. Удар был достаточно ощутимый», — рассказала девушка.