20:03

В Калининградской области на водоёмах процесс образования льда ещё не закончился

  1. Калининград
Автор:

В Калининградской области на водоёмах продолжается процесс образования льда. Об этом сообщает ГУ МЧС.

На данный момент толщина ледового покрова не соответствует критериям безопасности. В среднем она составляет около 9 сантиметров при нужной в 12 сантиметров. «Выход на неокрепший лёд водоёмов связан с большим риском, и, кроме этого, подлежит административной ответственности согласно КоАП Калининградской области», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России совместно с представителями полиции и областного отряда ГО и ЧС проводят рейды на территории региона. 

МЧС России напоминает: 

  • не выходи на неокрепший лёд; 
  • не проверяй прочность льда ударом ноги; 
  • если лёд затрещал, немедленно возвращайся по своим следам; 
  • не оставляй детей у водоёмов без присмотра.
1 476
Погода
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать