ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области ищут пропавшего 20-летнего парня. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Евгений Лауринавичус может быть в Пионерском или в Калининграде. Он ростом 185-190 см, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, тёмными короткими волосами. На шее у парня татуировки. Пропавший был одет в короткую серую куртку, коричневую кофту, чёрные брюки с белым рисунком на правой штанине, серые кроссовки с оранжевыми полосками. Парня ищут с 29 декабря 2025 года

Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам горячей линии: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444.