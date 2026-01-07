Форс-мажор: тренер «Локомотива» объяснил провальное начало матча с «Енисеем», из-за чего зрители в «Янтарном» схватились за валидол

ВКонтакте

В первой партии матча между калининградским клубом «Локомотив» и красноярским «Енисеем» случился форс-мажор, игроки потерялись на площадке. Так главный тренер Андрей Воронков объяснил корреспонденту «Клопс» провал в стартовом отрезке 16-го тура Суперлиги.

Болельщики спорткомплекса «Янтарный» схватились за валидол — начало поединка получилось для калининградок откровенно провальным. По словам наставника, команда столкнулась с непредвиденной ситуацией.

«Если разбираться, что произошло, — такой небольшой форс-мажор. Мы готовились, наигрывали, но игроки оказались не на своих местах. Было короткое замешательство, которое стоило нам того, что мы соперника не могли остановить», — отметил Воронков.

Начиная со второй партии, «Локомотив» сумел перестроиться и взять игру под контроль. Дополнительным испытанием стала травма Киси, однако она смогла вернуться на площадку.

«Со второй партии начали нормально. Киси Насименто получила травму, но молодец — вернулась, благодарность ей огромная. Сейчас медики занимаются восстановлением. Мы собрались и дальше контролировали ситуацию. Задача была отодвинуть соперника от сетки — мы это сделали», — добавил главный тренер.

Воронков также подчеркнул, что команда продолжает работать с прицелом на вторую часть сезона.

Своими эмоциями после матча поделилась и игрок «Локомотива» Анна Погорельченко. Она призналась, что на старте встречи команда не справилась с напряжением.

«Началась паника, не всё получалось. Потом мы собрались и показали, как надо», — рассказала волейболистка.

По словам Погорельченко, на психологическое состояние повлияло и поражение в красноярском матче.

«То, что мы проиграли игру первого круга, тоже наложило отпечаток — было напряжение. Тренер нас не ругал, спокойно объяснял, как нужно действовать, и всё получилось», — отметила она.