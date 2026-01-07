Дятлова рассказала о подготовке выставки к 80-летию Калининграда (фото)

ВКонтакте

В Калининграде планируется открыть выставку, посвященную первым послевоенным десятилетиям жизни города. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«В этом году мы отпразднуем 80-летие нашего любимого Калининграда и Калининградской области, — подчеркнула она. — Вместе с руководством музея «Фридландские ворота» обсудили подготовку большого проекта, посвященного юбилею Калининграда. Мы планируем организовать масштабную экспозицию, которая расскажет о первых десятилетиях жизни города, охватив все сферы жизни: как отстраивали наш город, какие предприятия были первыми, когда в городе появились районы, какой была культурная жизнь и многое другое».

Елена Дятлова отметила, что сотрудники музея уже договорились со старейшими предприятиями и учреждениями области о помощи в создании выставки.

«Предоставят элементы оборудования, макеты, портреты трудовых коллективов и передовиков производства и многое другое. На что-то можно будет только посмотреть, что-то потрогать, подержать в руках и даже примерить или испытать в деле. Выставку планируем открыть в апреле», — сообщила глава городской администрации.