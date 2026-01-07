Сильный туман и мороз: погода в Калининграде и области в среду, 7 января

ВКонтакте

В Калининградской области в среду, 7 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным регионального МЧС, по Калининградской области наблюдается туман при видимости 500-1 000 метров, местами 200 метров. Он должен рассеяться к середине дня.

Днём температура в Калининграде и области -4...-7 °С, у побережья -2...-4 °С). Вечером по области похолодает до -10...-13 °С. Вновь возможен туман.

Ветер юго-западный 4 м/с, относительная влажность воздуха 93%, атмосферное давление 1016 гПа.



