Поисково-спасательная служба Калининграда получила новую машину для разбора завалов

В Калининграде автопарк поисково-спасательной службы оснастили автомобилем для оперативного разбора завалов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Аварийно-спасательная машина — на базе шасси ГАЗ 27057. Отмечено, что автомобиль полностью укомплектован всем необходимым для разбора препятствий и для безопасной транспортировки пострадавших. Для эвакуации людей предусмотрены специальные носилки.

В машине есть средства для работы с животными. Предусмотрено специальное снаряжение для спасения на воде.

«Альпинистский комплект для работы на высоте позволяет спасателям добраться до пострадавших в самых труднодоступных местах. Теперь наши спасатели ещё лучше оснащены для реагирования на чрезвычайные ситуации и выполнения своей главной задачи — спасения человеческих жизней», — отметили в администрации Калининграда.