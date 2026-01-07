Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Дениса Клявера, на кого похожа его жена

ВКонтакте

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Народному артисту СССР Раймонду Паулсу исполняется 90 лет. Анна Седокова и призрак бывшего мужа. Валя Карнавал и злые шантажисты. Дмитрий Дибров и неуёмное либидо. Выставка «Капитан Кусто в России». (6+) Приходим в себя после новогоднего меню: чашушули и груша, запеченная с рикоттой. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 12 по 18 января.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».