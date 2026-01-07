Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Дениса Клявера, на кого похожа его жена

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Народному артисту СССР Раймонду Паулсу исполняется 90 лет.
- Анна Седокова и призрак бывшего мужа.
- Валя Карнавал и злые шантажисты.
- Дмитрий Дибров и неуёмное либидо.
- Выставка «Капитан Кусто в России». (6+)
- Приходим в себя после новогоднего меню: чашушули и груша, запеченная с рикоттой.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 12 по 18 января.
Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».