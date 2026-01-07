09:15

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Дениса Клявера, на кого похожа его жена

  1. Калининград
Автор:

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.  

В свежем номере телегида:

  1. Народному артисту СССР Раймонду Паулсу исполняется 90 лет.
  2. Анна Седокова и призрак бывшего мужа.
  3. Валя Карнавал и злые шантажисты.
  4. Дмитрий Дибров и неуёмное либидо.
  5. Выставка «Капитан Кусто в России». (6+)
  6. Приходим в себя после новогоднего меню: чашушули и груша, запеченная с рикоттой.
  7. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  8. Программа телепередач на неделю с 12 по 18 января.

