«Помочь ближним в их нуждах»: митрополит Серафим поздравил калининградцев с Рождеством

Митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим обратился с посланием в связи с праздником Рождества Христова. Текст поздравления Патриаршего наместника Калининградской митрополии опубликован на сайте епархии.

«Сегодняшний святой день — это время особого духовного пробуждения, когда мы вспоминаем любовь Бога к людям и Его нисхождение на землю ради нашего спасения. Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над событием Рождества Христова, в восторге пишет о родившемся Мессии: «…Он как младенец возлежал в яслях и звездою был указан как Творец звезд…». Вместе с тем мы понимаем, что Рождество Христово — больше, чем историческое событие, это чудо внутреннего духовного обновления, перемены ума и сердца, вдохновленное приходом вмир Спасителя. В этот святой день Господь призывает нас к любви, милосердию, прощению и к творению добрых дел. В ответ на этот Божий призыв наши сердца должны открыться навстречу ближним, и помочь им в их нуждах — именно так мы проявим нашу истинную веру и деятельно последуем за Христом», — отметил митрополит.