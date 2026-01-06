Всё началось с нервотрёпки: волейболистки калининградского «Локомотива» выиграли первый матч года в Суперлиге

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли красноярский «Енисей» в 16 туре Суперлиги. Первая игра 2026 года для нашей команды прошла в спорткомплексе «Янтарный» во вторник, 6 января.

В первом круге нынешнего сезона «Енисей» сенсационно обыграл «Локомотив» дома со счётом 3:2, нанеся калининградкам первое поражение в чемпионате. Поэтому для наших девушек эта игра была важна с точки зрения реванша за поражение на старте турнира, а также для сохранения борьбы за верхние позиции в Суперлиге.

Но началась игра с нервотрёпки. Ведя солидно в счёте, калининградки умудрились упустить победу — 23:25. Гости агрессивно подавали, регулярно раскачивали приём и дожали концовку, ликвидировав отставание в 9 очков!

Во втором сете калининградки перехватили инициативу, за счёт усиления подачи и блока быстро оторвались, а потом и довели его до уверенных 25:15.

В третьей партии «Локомотив» продолжил давить на приёме соперниц и контролировал счёт практически с первых розыгрышей. Красноярки попытались зацепиться, но уступили — 25:18.

В четвёртом игровом отрезке хозяйки площадки не позволили «Енисею» вернуться в матч, грамотно разыгрывали переходы и завершили встречу победным рывком — 25:16. Решающий мяч забила Анастасия Капралова.

После 16 туров «Локомотив» идёт в верхней части таблицы: команда одержала 10 побед и набрала 30 очков.

«Енисей» остаётся в роли аутсайдера: в 16 играх лишь 4 победы и все успехи были достигнуты в Красноярске.