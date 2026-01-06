Мороз, возможен снег: погода в Калининградской области в среду, 7 января

ВКонтакте

В Калининградской области в среду, 7 января, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдателей, регион продолжит находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается морозная погода. Локальные снегопады пройдут ночью и утром на северном побережье.

Ночью в Калининграде и области -7...-10 °С, местами до -12...-13 °С, у побережья 0...-5 °С. В Калининграде и области ночью переменная облачность и без осадков, местами возможен туман. У побережья ожидаются локальные заряды снега, в особенности по линии Светлогорск — Куршская коса.

Днём в Калининграде и области -4...-7 °С, у побережья -2...-4 °С. Облачно с прояснениями и без существенных осадков, местами возможен небольшой снег. Вечером похолодает до -8...-13 °С.

Ветер переменный с юго-западного в первой половине суток на юго-восточный во второй. В Калининграде и области — слабый 2-6 м/с, у побережья — умеренный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 761 до 762 мм. рт. ст.