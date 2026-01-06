Литва не имела возможности перекрыть газовую трубу на Калининград — эксперт

ВКонтакте

Литва не имела возможности не подписать договор о транзите российского газа в Калининградскую область. И хорошо, что она это сделала. Такое мнение высказал эксперт в вопросах энергетики Видмантас Янкаускас, чьи слова приводит во вторник, 6 января, «Спутник Литва».

«Некоторые у нас считают, что все нужно делать исключительно политически, а не экономически и практически. Но следует учитывать, что транзит согласовывается совместно с Европейской комиссией. Транзит в Калининград — это не только наш с Россией договор», — говорится в публикации.

По мнению Янкаускаса, Литва получила «гораздо большую сумму, чем раньше».

«Рост тарифов значительный, поскольку для Калининграда этот трубопровод важен. Несмотря на то, что они готовы к критическим ситуациям — если бы этого трубопровода не было или он был бы закрыт. По трубопроводам газ они получают гораздо дешевле, чем морским путем, хотя возможности импорта по морю у них тоже есть», — отметил эксперт.

Он усомнился, что Литва могла бы включить в договор условие об одностороннем прекращении транзита.

«Требование таких условий — не решение одной только Литвы. Это был бы политический вопрос, а сейчас договор заключен между двумя компаниями. Конечно, если бы возникли форс-мажорные обстоятельства, то решение пришлось бы принимать другим», — подчеркнул Янкаускас.