Калининградцы перешли в цифру: за год обращения через «Госуслуги» в области выросли на 40%

В Калининградской области в 2025 году жители подали свыше 270 тысяч обращений на получение региональных и муниципальных услуг в электронном виде, что почти на 40% больше, чем в 2024 году. Об этом во вторник, 6 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным министерства цифровых технологий и связи региона, более 860 тысяч жителей имеют подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Из них 84% воспользовались порталом хотя бы раз в 2025 году.

Всего в области в электронный формат переведено более 100 госуслуг, 84 из них — массовые социально значимые. Как отметили в региональном правительстве, самой востребованной госуслугой в электронном формате стала запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе. С начала года поступило 127 тысяч заявлений от родителей школьников.

17 500 обращений подано для перевода в новую школу и запись в 10-й класс, 15 500 заявлений — для поступления в среднее специальное учебное заведение. 14 398 заявлений через «Госуслуги» поступило для получения градостроительного плана земельного участка. 12 500 — на выплату компенсации части родительской платы за детский сад.