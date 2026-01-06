Бастрыкин взял на контроль дело калининградцев, прикуривших от Вечного огня на мемориале 1 200 гвардейцам

ВКонтакте

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального Следственного комитета Дмитрия Канонерова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах инцидента у мемориала 1 200 гвардейцам в Калининграде. Об этом сообщили в СУ СК по Калининградской области.

3 января двое калининградцев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осквернили Вечный огонь, расположенный на территории Мемориального комплекса, а также похитили расположенную у основания памятника корзину с цветами. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Осквернение воинских захоронений, совершённое группой лиц»).

По завершении расследования региональный Следком должен также сообщить в аппарат главы СК России о его результатах.