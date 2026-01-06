В сети калининградцев пугают «напряжённой ситуацией с топливом», о которой рассказывает бывший региональный министр

ВКонтакте

В сети распространяется липовое видео с бывшим министром развития инфраструктуры Калининградской области Евгенией Кукушкиной. Об этом предупредили в региональном правительстве во вторник, 6 января.

«Создатели фейкового видео, видимо, настолько торопились напугать «напряжённой ситуацией с топливом», что даже не проверили спикера», — прокомментировали интернет-утку в пресс-службе правительства Калининградской области и попросили жителей региона не реагировать на подобную информацию.