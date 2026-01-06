«Колем обезболивающее. Прогноз неутешительный»: в Калининградском зоопарке рассказали о состоянии слонихи

ВКонтакте

Специалисты Калининградского зоопарка не могут поставить точный диагноз слонихе Преголе, так как в России запрещён наркоз для столь крупных животных. Об этом в своём телеграм-канале написала директор учреждения Светлана Соколова во вторник, 6 января.

Преголе стало плохо 4 января, с тех пор слониха не встаёт. По одной из версий, у животного случился инсульт (но не точно). Зоологи предполагают, что у слона может быть онкология, Преголя несмотря на хороший аппетит и полноценное питание весь прошлый год теряла в весе.

«К сожалению обследовать мы её не можем, так как в нашей стране запрещены препараты, которыми можно уложить в наркоз крупных животных. Проводим поддерживающую терапию и колем обезболивающее. Постоянно на связи с коллегами из Московского зоопарка. К сожалению, прогноз неутешительный», — написала Соколова.