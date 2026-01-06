Одет во всё чёрное, на ключице — шрам: в Калининграде продолжают искать 15-летнего подростка

ВКонтакте

В Калининграде продолжают искать 15-летнего Артемия Самсоненко. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Юноша ушёл из дома на ул. Полевой в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы подростка: рост — 175 см, худощавого телосложения с волнистыми русыми волосами (стрижка шапочка с чёлкой) и голубыми глазами. Был одет: в чёрную куртку, чёрные широкие джинсы, чёрные кроссовки. Особые приметы: шрам на ключице (от ожога, полученного в детстве).

Если вам что-либо известно о его местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам: 8 (4012) 55-24-02, 55-24-03.