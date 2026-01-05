Путин позвонил мальчику, чьей мечтой было — посетить Музей Мирового океана в Калининграде

ВКонтакте

Владимир Путин позвонил по телефону 7-летнему Игорю Степаненко из Подмосковья, чья семья сейчас гостит в Калининграде. Президент страны помог осуществиться мечте мальчика с «Ёлки желаний». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В понедельник, 5 января, Игорь побывал на научно-исследовательском судне «Витязь» и в отсеках подводной лодки «Б-413», а также управлял штурвалом стендового тренажёра глубоководного обитаемого аппарата «Мир-1». Кроме того, мальчик принял участие в опыте по изучению инклюзов в янтаре и осмотрел скелет кашалота, который понравился ему больше других экспонатов калининградского музея.

«А ты в школу ходишь уже?.. Смотри, твои знания из этой поездки тоже в школе пригодятся, потому что всё-таки Музей Мирового океана — это такая редкая вещь», — сказал Путин школьнику.

Накануне Игорь и его семья посетили остров Канта и форт № 11, посмотрели новогоднее водно-акробатическое шоу. На 6 января запланировано ещё несколько мероприятий, в том числе визит в Калининградский филиал Государственной Третьяковской галереи и пешеходная экскурсия по Зеленоградску.

«Это тоже интересно, очень полезно и познавательно. Там детская программа называется «Поднять паруса! Курс на искусство». Наверняка будет очень интересно», — считает Путин.