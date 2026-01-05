17:19

«Держим кулаки и делаем всё возможное»: в зоопарке умирает родившаяся в Калининграде слониха

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Павильон Калининградского зоопарка, где живут жираф и слон, временно закрыт из-за плохого самочувствия слонихи Преголи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 5 января.

Посетителей попросили учитывать эту информацию при планировании посещения зоопарка. Все остальные павильоны работают в обычном режиме.

«Мы все держим кулаки и делаем всё возможное. Подробностей пока не будет», — написала в своём телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

12 октября 2025 года слонихе Преголе, которая родилась в Калининградском зоопарке, исполнилось 55 лет. Фотограф «Клопс» Александр Подгорчук побывал на Дне рождения!

