«Держим кулаки и делаем всё возможное»: в зоопарке умирает родившаяся в Калининграде слониха

Павильон Калининградского зоопарка, где живут жираф и слон, временно закрыт из-за плохого самочувствия слонихи Преголи. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 5 января.

Посетителей попросили учитывать эту информацию при планировании посещения зоопарка. Все остальные павильоны работают в обычном режиме.

«Мы все держим кулаки и делаем всё возможное. Подробностей пока не будет», — написала в своём телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.