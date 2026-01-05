17:06

В посёлке под Калининградом мужчина отравился угарным газом

В пос. Нивенское Багратионовского района мужчину доставили в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 5 января.

ЧП произошло, когда пострадавший растапливал печь, почувствовав себя плохо, сельчанин успел вызвать набрать «112» и сообщить о случившемся.

Спасатели напомнили о правилах эксплуатации печей и каминов;

  • перед растопкой следует проверить тягу с помощью зажжённой спички;
  • использовать только сухие дрова;
  • не перекрывать подачу воздуха в топку и не закрывать вентиляционные отверстия;
  • топить печь не более 2-3 раз в день по полтора часа, чтобы избежать перекала;
  • дождаться полного прогорания топлива;
  • прекратить топить печь за 2-3 часа до сна, чтобы угли успели прогореть.

4 января при пожаре в Нестеровском районе погиб пенсионер.

