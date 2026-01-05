В посёлке под Калининградом мужчина отравился угарным газом

ВКонтакте

В пос. Нивенское Багратионовского района мужчину доставили в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 5 января.

ЧП произошло, когда пострадавший растапливал печь, почувствовав себя плохо, сельчанин успел вызвать набрать «112» и сообщить о случившемся.

Спасатели напомнили о правилах эксплуатации печей и каминов;