В посёлке под Калининградом мужчина отравился угарным газом

В пос. Нивенское Багратионовского района мужчину доставили в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 5 января.
ЧП произошло, когда пострадавший растапливал печь, почувствовав себя плохо, сельчанин успел вызвать набрать «112» и сообщить о случившемся.
Спасатели напомнили о правилах эксплуатации печей и каминов;
- перед растопкой следует проверить тягу с помощью зажжённой спички;
- использовать только сухие дрова;
- не перекрывать подачу воздуха в топку и не закрывать вентиляционные отверстия;
- топить печь не более 2-3 раз в день по полтора часа, чтобы избежать перекала;
- дождаться полного прогорания топлива;
- прекратить топить печь за 2-3 часа до сна, чтобы угли успели прогореть.
4 января при пожаре в Нестеровском районе погиб пенсионер.