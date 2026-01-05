Храброво в ожидании: 12 рейсов сядут в Калининграде с опозданием

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Вечером 5 января в калининградском аэропорту задерживается прилёт 12 бортов. С опозданием сядут в Храброво лайнеры из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, три самолёта из Москвы и 7 из Санкт-Петербурга. Информация опубликована на онлайн-табло аэровокзала.

Максимальное время задержки — 6 часов. Рейс DP 6831 авиакомпании «Победа» из Москвы отменили совсем.

Ожидают своего окошка в небе два питерских и московских рейса, а также лайнеры, отправляющиеся в Уфу и Екатеринбург. Задержка составляет от 15 минут до 3 часов 45 минут.