Жираф большой — его видней: в Калининградском зоопарке посетители смогут наблюдать за гигантом вблизи

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году завершится реконструкция жирафника. Об этих и других изменениях, которые ждут учреждение, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«С приходом тепла, когда жираф сможет в полной мере наслаждаться прогулками на свежем воздухе, мы завершим реконструкцию павильона. Новые смотровые стёкла позволят гостям наблюдать за этим удивительным животным с близкого расстояния», — уточнили в мэрии.

Ремонта в этом году дождутся и ластоногие обитатели зоопарка, также обновится площадка перед их бассейном. Следующим пунктом строительного меню для учреждения станет строительство нового террариума, который «поразит своим разнообразием экзотических рептилий и амфибий». Медведям обещают простор и условия, максимально приближенные к естественным. Намерены городские власти обеспечить и строительство второй очереди площадки «Прыг-Скок». Всё это станет подарком к двум круглым датам, которые в 2026 году отметит учреждение: 80 лет исполнится Калининградскому зоопарку и 130 лет его кёнигсбергскому предшественнику.