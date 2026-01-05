Отдыхающие на калининградских пляжах в 2025 году оставили после себя свыше 150 кубометров мусора

ВКонтакте

В Калининградской области в 2025 году с пляжей на морском побережье собрали более 150 кубометров мусора. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего с апреля по октябрь проведено 26 экологических субботников. Удалось очистить о мусора 18 км побережья. Это пластик, стекло, мелкий бытовой и строительный мусор.

«Места проведения уборок определялись по обращениям граждан и результатам выездов в места массового отдыха», — говорится в сообщении.