Отдыхающие на калининградских пляжах в 2025 году оставили после себя свыше 150 кубометров мусора

Отдыхающие на калининградских пляжах в 2025 году оставили после себя свыше 150 кубометров мусора - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в 2025 году с пляжей на морском побережье собрали более 150 кубометров мусора. Об этом в понедельник, 5 января, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего с апреля по октябрь проведено 26 экологических субботников. Удалось очистить о мусора 18 км побережья. Это пластик, стекло, мелкий бытовой и строительный мусор.

 «Места проведения уборок определялись по обращениям граждан и результатам выездов в места массового отдыха», — говорится в сообщении.

Власти Калининградской области намерены в ближайшие три года привести в порядок все контейнерные площадки для сбора мусора в регионе.

