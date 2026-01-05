Метеорологи рассказали о погоде в Калининградской области в понедельник, 5 января

ВКонтакте

В Калининградской области в понедельник, 5 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны интенсивные заряды снега — преимущественно, на западе и севере региона: Зеленоградский, Полесский, Славский, Гурьевский, Неманский, Гвардейский районы, включая Калининград. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и области -2...-4 °C, у побережья -2...+1 °C. Вечером по области похолодает до -4...-8 °С.

С утра до вечера в Калининграде и области ветер слабый 3-8 м/с, на побережье — умеренный 4-9 м/с, в порывах до 12-15 м/с.