Рождество у моря: слушаем композиторов Прибалтики и Скандинавии 9 января в Кафедральном соборе

В первые дни от Рождества слышны только ангелы. Пьеса Кшиштофа Пендерецкого так и называется — «Херувимская», но божественной красоты голоса — человека и органа — есть не только в ней.
Морозную «прогулку» по Балтийскому морю устроят с камерным хором Festino. Через Польшу, Литву, Швецию, Латвию и Эстонию — останавливаясь надолго, чтобы полюбоваться красотами сдержанной в красках природы и услышать расцветающую в ней музыку. Одна из остановок в Соборе — Берлинская месса Арво Пярта.
Пярт
Уже десять лет Арво Августович остаётся самым исполняемым академическим композитором в мире. Пярт крестился дважды — в детстве и сознательном возрасте, а его вдохновлённость григорианским хоралом главным образом и вызвала к жизни стиль, в котором Арво работает с 70-х.
«Григорианское пение научило меня, какая космическая тайна скрыта в искусстве комбинирования двух, трёх нот», — рассказывает Пярт об истоках tintinnabuli.
Tintinnabuli слышны и в Мессе: звуки выстроены в строгой последовательности, а в этом случае ещё и рифмуются с количеством слогов, ударением и другими характеристиками текста. Впервые произведение было исполнено в Соборе святой Ядвиги в Берлине, а сегодня звучит в концертных залах по всему миру. Как и весь Пярт.
И другие
Что ещё будет слышно «в наушниках» во время морской прогулки 9 января? Кристальный узор Māte saule (буквально — «Приятель Солнце») латышского композитора Петериса Васкса, Dum medium silentium («В середине тишины») литовского автора Витаутаса Мишкиниса, Komm Jesu komm — но не Баха, а шведского композитора Свена Сандстрема, который был им сильно увлечён. Автор волшебного «плейлиста» — Александра Макарова, что создала Festino и привыкла всерьёз готовиться к путешествиям. Тем более на Рождество.
Музыка Балтийского моря
Концерт камерного хора Festino и титулярного органиста Кафедрального собора Мансура Юсупова
В программе: Кш. Пендерецкий, Св. Д. Сандстрём, В. Мишкинис, П. Васкс, Дм. Смирнов, З. Карг-Элерт, А. Пярт.
9 января, 18:00