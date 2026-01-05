Рождество у моря: слушаем композиторов Прибалтики и Скандинавии 9 января в Кафедральном соборе

ВКонтакте

В первые дни от Рождества слышны только ангелы. Пьеса Кшиштофа Пендерецкого так и называется — «Херувимская», но божественной красоты голоса — человека и органа — есть не только в ней.

Морозную «прогулку» по Балтийскому морю устроят с камерным хором Festino. Через Польшу, Литву, Швецию, Латвию и Эстонию — останавливаясь надолго, чтобы полюбоваться красотами сдержанной в красках природы и услышать расцветающую в ней музыку. Одна из остановок в Соборе — Берлинская месса Арво Пярта.

Пярт

Уже десять лет Арво Августович остаётся самым исполняемым академическим композитором в мире. Пярт крестился дважды — в детстве и сознательном возрасте, а его вдохновлённость григорианским хоралом главным образом и вызвала к жизни стиль, в котором Арво работает с 70-х.

«Григорианское пение научило меня, какая космическая тайна скрыта в искусстве комбинирования двух, трёх нот», — рассказывает Пярт об истоках tintinnabuli.

Tintinnabuli слышны и в Мессе: звуки выстроены в строгой последовательности, а в этом случае ещё и рифмуются с количеством слогов, ударением и другими характеристиками текста. Впервые произведение было исполнено в Соборе святой Ядвиги в Берлине, а сегодня звучит в концертных залах по всему миру. Как и весь Пярт.