09:00
erid: 2SDnjerFZrG

Рождество у моря: слушаем композиторов Прибалтики и Скандинавии 9 января в Кафедральном соборе

  1. Калининград
Автор:
Рождество у моря: слушаем композиторов Прибалтики и Скандинавии 9 января в Кафедральном соборе - Новости Калининграда

В первые дни от Рождества слышны только ангелы. Пьеса Кшиштофа Пендерецкого так и называется — «Херувимская», но божественной красоты голоса — человека и органа — есть не только в ней.

Морозную «прогулку» по Балтийскому морю устроят с камерным хором Festino. Через Польшу, Литву, Швецию, Латвию и Эстонию — останавливаясь надолго, чтобы полюбоваться красотами сдержанной в красках природы и услышать расцветающую в ней музыку. Одна из остановок в Соборе —  Берлинская месса Арво Пярта.

Пярт

Уже десять лет Арво Августович остаётся самым исполняемым академическим композитором в мире. Пярт крестился дважды — в детстве и сознательном возрасте, а его вдохновлённость григорианским хоралом главным образом и вызвала к жизни стиль, в котором Арво работает с 70-х.

«Григорианское пение научило меня, какая космическая тайна скрыта в искусстве комбинирования двух, трёх нот», —  рассказывает Пярт об истоках tintinnabuli.

Tintinnabuli слышны и в Мессе: звуки выстроены в строгой последовательности, а в этом случае ещё и рифмуются с количеством слогов, ударением и другими характеристиками текста. Впервые произведение было исполнено в Соборе святой Ядвиги в Берлине, а сегодня звучит в концертных залах по всему миру. Как и весь Пярт.

Рождество у моря: слушаем композиторов Прибалтики и Скандинавии 9 января в Кафедральном соборе - Новости Калининграда

И другие

Что ещё будет слышно «в наушниках» во время морской прогулки 9 января? Кристальный узор Māte saule (буквально — «Приятель Солнце») латышского композитора Петериса Васкса, Dum medium silentium («В середине тишины») литовского автора Витаутаса Мишкиниса, Komm Jesu komm — но не Баха, а шведского композитора Свена Сандстрема, который был им сильно увлечён. Автор волшебного «плейлиста» — Александра Макарова, что создала Festino и привыкла всерьёз готовиться к путешествиям. Тем более на Рождество.

Музыка Балтийского моря

Концерт камерного хора Festino и титулярного органиста Кафедрального собора Мансура Юсупова

В программе: Кш. Пендерецкий, Св. Д. Сандстрём, В. Мишкинис, П. Васкс, Дм. Смирнов, З. Карг-Элерт, А. Пярт.

9 января, 18:00

Билеты

Реклама. ГАУ КО «Кафедральный собор», ОГРН 1023900597720, г. Калининград
1 578
Музыка На правах рекламы
0+
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать