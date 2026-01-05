Открываем январь в «Клинике Эксперт»: приёмы у приезжающих специалистов

ВКонтакте

В январе «Клиника Эксперт» примет ведущих специалистов из различных регионов России. Опытные профессионалы проведут консультации и осмотры пациентов, позволяя местным жителям получить качественную медицинскую помощь высокого уровня без необходимости дальних поездок.

Расписание приёмов:

Нагорный Валерий Николаевич

Даты приёма: 15 и 25 января.

Специализация: неврология, нейрохирургия.

Опыт работы: 17 лет.

Основные направления: лечение боли в спине и суставах, восстановление после травм опорно-двигательного аппарата, терапия хронического остеохондроза и миозитов.

Владеет современными видами медикаментозных блокад под контролем КТ. При наличии показаний проводит процедуры в день обращения.

Щербакова Юлия Владимировна

Дата приёма: 17 января.

Специализация: гинекология, хирургия.

Опыт работы: 26 лет.

Основные направления: лечение миомы матки, кист яичников, эндометриоза, пролапса органов малого таза, недержания мочи.

Обладает огромным опытом в решении сложных клинических случаев.

Бикмуллин Вадим Наильевич

Даты приёма: 16 и 17 января.

Специализация: нейрохирургия.

Опыт работы: 38 лет.

Основные направления: хирургическое лечение заболеваний позвоночника, опухоли спинного мозга, травмы позвоночника и нервной системы.

При наличии показаний проводит медикаментозные блокады и радиочастотную денервацию позвоночника в день обращения. Проводит отбор пациентов на операции по ОМС в Санкт-Петербурге, клиника «Скандинавия».

Григорьян Ашот Михайлович

Дата приёма: 31 января.

Специализация: эндоваскулярная хирургия.

Опыт работы: 21 год.

Основные направления: диагностика и лечение врождённых пороков сердца, приобретённых сердечных заболеваний, нарушение кровообращения у детей.

Владеет уникальными видами лечения с высокой точностью процедур и бережным подходом к маленьким пациентам. Проводит отбор пациентов на операции по ОМС в Москве, госпиталь Лапино «Мать и дитя»

Все специалисты имеют значительный профессиональный опыт и признание в медицинском сообществе. Их визиты позволят повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей Калининградской области, укрепив систему здравоохранения региона.

Как подготовиться к приёму?

Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки). Запишите вопросы, которые хотите задать врачу. Запишитесь заранее — количество мест ограниченно.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники.

