Опытный врач невролог-рефлексотерапевт поможет устранить причину острой и хронической боли

Если вы страдаете острым или хроническим заболеванием, которое сопровождается изнуряющей болью, и вам ничего не помогает, обратитесь к доктору с опытом клинической практики более 25 лет, прошедшему обучение и стажировку в Китае и Южной Корее.
Данный специалист с колоссальным опытом поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания и болевого синдрома на экспертном уровне.
Зачастую сбой со здоровьем приходит очень внезапно: может появиться резкая боль где-либо, подскочить давление, заклинит позвоночник или сустав, возникнет головокружение с тошнотой и без. Иногда случаются приступы удушья или аллергии, происходят сбои в работе сердца и сосудов, а так же других органов. Многие калининградцы и гости нашего региона за последние 22 года узнали на собственном опыте, что универсальную помощь при таких состояниях оказывает комплексная восточная рефлексотерапия, которую в совершенстве применяют и развивают многие годы в Центре восточной рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь».
«Инь-Янь» — это филиал сети медицинских центров, существующей в России с 1996 года. Уровень рефлексотерапии здесь непрерывно совершенствуется и осуществляется на высшем медицинском уровне по оригинальным восточным технологиям.
Последние три года в медцентре успешно проводится комплексное восстановление всех нарушений, которые изматывают пациентов после перенесенного Covid-19, будь то нарушение вкуса и обоняния, неправильная работа нервной и дыхательной систем, психические сбои, снижение работоспособности и многие другие состояния... И опыт в реабилитации этих состояний уже огромен.
После обращения к доктору в «Инь-Янь» вам в кратчайший срок поставят грамотный клинический диагноз и подберут индивидуальную программу терапии с учётом всех ваших индивидуальных особенностей. Работа с пациентом ведётся только на положительный результат: за 22 года работы от нас вышли довольными десятки тысяч пациентов!
Также в нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации зависимых от алкоголя и никотина, программы лечения нарушений обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.
Возможна рефлексотерапия тяжёлых пациентов на дому. Вся деятельность лицензирована. Убедительная просьба, заранее позаботиться о записи к специалисту по телефонам: 8 (4012) 36-88-77 и 8 906-217-9997.
