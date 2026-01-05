Опытный врач невролог-рефлексотерапевт поможет устранить причину острой и хронической боли

Зачастую сбой со здоровьем приходит очень внезапно: может появиться резкая боль где-либо, подскочить давление, заклинит позвоночник или сустав, возникнет головокружение с тошнотой и без. Иногда случаются приступы удушья или аллергии, происходят сбои в работе сердца и сосудов, а так же других органов. Многие калининградцы и гости нашего региона за последние 22 года узнали на собственном опыте, что универсальную помощь при таких состояниях оказывает комплексная восточная рефлексотерапия, которую в совершенстве применяют и развивают многие годы в Центре восточной рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь».

Данный специалист с колоссальным опытом поставит клинический диагноз и устранит причину заболевания и болевого синдрома на экспертном уровне.

«Инь-Янь» — это филиал сети медицинских центров, существующей в России с 1996 года. Уровень рефлексотерапии здесь непрерывно совершенствуется и осуществляется на высшем медицинском уровне по оригинальным восточным технологиям.

Последние три года в медцентре успешно проводится комплексное восстановление всех нарушений, которые изматывают пациентов после перенесенного Covid-19, будь то нарушение вкуса и обоняния, неправильная работа нервной и дыхательной систем, психические сбои, снижение работоспособности и многие другие состояния... И опыт в реабилитации этих состояний уже огромен.

После обращения к доктору в «Инь-Янь» вам в кратчайший срок поставят грамотный клинический диагноз и подберут индивидуальную программу терапии с учётом всех ваших индивидуальных особенностей. Работа с пациентом ведётся только на положительный результат: за 22 года работы от нас вышли довольными десятки тысяч пациентов!

Также в нашем медицинском центре при помощи комплексной рефлексотерапии проводятся программы реабилитации зависимых от алкоголя и никотина, программы лечения нарушений обмена веществ, целлюлита и ожирения, выполняется эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.