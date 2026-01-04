ВКонтакте

На севере ЮАР от удара молнии во время праздничного мероприятия два человека погибли и около 150 пострадали. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в посёлке Дертиг. Там люди собрались на традиционный фестиваль музыки и танцев, однако началась гроза, и молния ударила в толпу. Из-за происшествия 13 человек находятся в критическом состоянии. В общей сложности в больнице сейчас находятся 49 человек. Остальных отпустили после оказания медицинской помощи. Сейчас в ЮАР сезон дождей, он сопровождается частыми и необычно сильными грозами.