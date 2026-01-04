14:51

Опубликовано расписание рождественских служб в храмах Калининграда

  1. Калининград
Автор:
Опубликовано расписание рождественских служб в храмах Калининграда - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В регионе православные будут отмечать Рождество 6 и 7 января. Расписание богослужений «Клопс» предоставили в Калининградской епархии.

Ниже приводится расписание служб в основных храмах областного центра. Более подробная информация размещена в телеграм-канале «Калининградская епархия».

Храм 6 января 7 января

Кафедральный собор Христа Спасителя

Калининград, пл. Победы, 2

18:00 – Всенощное бдение;

23:30 – Крестный ход

00:00 – Божественная Литургия


 10:00 – Божественная литургия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы

 Калининград, ул. К. Назаровой, 24

17:00 – Всенощное бдение;

00:00 – Божественная Литургия


 10:00 – Божественная литургия
Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Калининград, ул. Киевская, 75

17:00 – Всенощное бдение;

00:00 – Божественная литургия


 10:00 – Божественная литургия
Крестовоздвиженский собор

Калининград, ул. генерала Павлова, 2

17:00 – Всенощное бдение;

00:00 – Божественная литургия


 10:00 –молебен
Храм свт. Спиридона Тримифунтского

Калининград, ул. Флагманская, 1а

17:00 – Всенощное бдение;

00:00 – Божественная литургия


 10:00 —великая Вечерня
Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены

Калининград, ул. Левитана, 53

17:00 – Всенощное бдение

00:00 – Божественная Литургия
Храм преподобных Кирилла и Марии

Калининград, площадь Калинина, 2

17:00 —Великое повечерие;

23:30 — Часы;

00:00 — литургия
Храм святой княгини Ольги

Калининград, микрорайон Прибрежный, ул. Рабочая, 1
 17:00 — Всенощное бдение 10:00 — Божественная литургия
Храм св. Нины

Калининград, ул. Лазаретная, 22

 17:00 — Всенощное бдение
00:00 — Божественная литургия

Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

Калининград, ул. Карташева, 85

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия
 10:00 — Божественная литургия

Храм святой мученицы Лидии

Калининград, ул. В. Денисова, 12/1

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия
 10:00 — Божественная литургия

Храм св. князя Александра Невского

Калининград, ул. Александра Невского, 8

 16:00 — Всенощное бдение;

23:30 —Крестный ход;

00:00 – Божественная литургия		 10:00 — Божественная литургия

Храм св. Кирилла и Мефодия

Калининград, пр. Мира, 132б

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия		 10:00 — Божественная литургия

Храм св. ап. Андрея Первозванного

Калининград, ул. Комсомольская, 64

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия
 10:00 — Божественная литургия

Храм прп. Герасима Болдинского

Калининград, ул. Колхозная, 41

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия
 10:00 — Божественная литургия

Храм св. Георгия Победоносца

Калининград, ул. Осенняя, 30

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы

Калининград, ул. Костромская, 6

 17:00 — Всенощное бдение;

00:00 — Божественная литургия
 15:00 — Великая вечерня
