Опубликовано расписание рождественских служб в храмах Калининграда

В регионе православные будут отмечать Рождество 6 и 7 января. Расписание богослужений «Клопс» предоставили в Калининградской епархии.
Ниже приводится расписание служб в основных храмах областного центра. Более подробная информация размещена в телеграм-канале «Калининградская епархия».
|Храм
|6 января
|7 января
|
Кафедральный собор Христа Спасителя
Калининград, пл. Победы, 2
|
18:00 – Всенощное бдение;
23:30 – Крестный ход
00:00 – Божественная Литургия
|10:00 – Божественная литургия
|Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Калининград, ул. К. Назаровой, 24
|
17:00 – Всенощное бдение;
00:00 – Божественная Литургия
|10:00 – Божественная литургия
|Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Калининград, ул. Киевская, 75
|
17:00 – Всенощное бдение;
00:00 – Божественная литургия
|10:00 – Божественная литургия
|Крестовоздвиженский собор
Калининград, ул. генерала Павлова, 2
|
17:00 – Всенощное бдение;
00:00 – Божественная литургия
|10:00 –молебен
|Храм свт. Спиридона Тримифунтского
Калининград, ул. Флагманская, 1а
|
17:00 – Всенощное бдение;
00:00 – Божественная литургия
|10:00 —великая Вечерня
|Храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены
Калининград, ул. Левитана, 53
|
17:00 – Всенощное бдение
00:00 – Божественная Литургия
|Храм преподобных Кирилла и Марии
Калининград, площадь Калинина, 2
|
17:00 —Великое повечерие;
23:30 — Часы;
00:00 — литургия
|Храм святой княгини Ольги
Калининград, микрорайон Прибрежный, ул. Рабочая, 1
|17:00 — Всенощное бдение
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм св. Нины
Калининград, ул. Лазаретная, 22
|17:00 — Всенощное бдение
00:00 — Божественная литургия
|
Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Калининград, ул. Карташева, 85
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм святой мученицы Лидии
Калининград, ул. В. Денисова, 12/1
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм св. князя Александра Невского
Калининград, ул. Александра Невского, 8
|16:00 — Всенощное бдение;
23:30 —Крестный ход;00:00 – Божественная литургия
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм св. Кирилла и Мефодия
Калининград, пр. Мира, 132б
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм св. ап. Андрея Первозванного
Калининград, ул. Комсомольская, 64
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм прп. Герасима Болдинского
Калининград, ул. Колхозная, 41
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|10:00 — Божественная литургия
|
Храм св. Георгия Победоносца
Калининград, ул. Осенняя, 30
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы
Калининград, ул. Костромская, 6
|17:00 — Всенощное бдение;
00:00 — Божественная литургия
|15:00 — Великая вечерня