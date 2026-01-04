Роспотребнадзор требует через суд закрыть частный детский центр в Калининграде, где двое детей заболели сальмонеллёзом

ВКонтакте

В Калининградской области региональное управление Роспотребнадзора требует через суд временно закрыть частный Центр по уходу и присмотру за детьми «Дом Монтессори». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу, 3 января, в Ленинградском районном суде началось рассмотрение дела об административном нарушении в отношении ИП Куткина А. И. по статье 6.3 часть 1 КоАП РФ.

«Протокол составлен Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области по факту выявленных многочисленных нарушений санитарного законодательства, не исполнения предписания по дополнительным противоэпидемическим мерам в Центре по уходу и присмотру за детьми «Дом Монтессори», явившихся причиной заболевания сальмонеллёзом двух воспитанников. Указанное послужило основанием для введения Управлением 29.12.2025 временного запрета деятельности Центра», — говорится в сообщении.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12 января. Как отметили в Роспотребнадзоре, индивидуальный предприниматель предъявил суду изданный приказ о сокращении режима работы центра до 13-14 часов без питания и сна.

«Индивидуальный предприниматель заявил суду о намерении перезаключить с родителями договора, провести перерасчёт услуги и вернуть деньги за неоказанные услуги», — отмечено в ведомстве.