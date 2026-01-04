Гололедица и снежные заносы: погода в Калининградской области в воскресенье, 4 января

ВКонтакте

В Калининградской области в воскресенье, 4 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами вероятен снег. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём температура воздуха составит -1...-4 °C, у побережья -2...+1 °C. Наибольшая вероятность осадков утром — по всей области, во второй половине дня и вечером — на западе и северо-западе области: Багратионовский, Гурьевский, Полесский, Зеленоградский, Славский, Неманский районы, включая Калининград. На дорогах возможна гололедица, снежные заносы.

Ветер в Калининграде и области — умеренный 3-10 м/с, в порывах до 11-14 м/с. На побережье — сильный (5-14 м/с), в порывах до 15-19 м/с, местами до 20 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 747 до 752 мм. рт. ст.