«Проблем с полисами нет»: глава РСА ответил на жалобы калининградцев на сложности страховки для праворулек

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Российском союзе автостраховщиков ответили на жалобы жителей Калининграда, которые столкнулись со сложностями при страховании праворульных автомобилей. Системных проблем с оформлением ОСАГО нет, срабатывают индивидуальные факторы, рассказал «Клопс» глава РСА Евгений Уфимцев.

«Мы скорректировали справочники запасных частей, специально сделали расчёт по праворуким машинам отдельно — по «владивостокским», — пояснил он. — Раньше была проблема: такие машины приравнивались к обычным, леворульным, и цены на ремонтные работы не соответствовали. Сейчас расчёт отдельный, проблема ушла».

По информации РСА, жалоб от владельцев праворульных машин не поступает. «Я могу сказать: проблем с полисами нет "от слова совсем"», — отметил Уфимцев. Он предположил, что редкие отказы могут быть связаны с внутренними индикаторами страховых компаний. «Возможно, у страховщика сработал маркер: зачем праворульной машине появляться в Калининграде? Это может вызвать подозрение. Но это не основание для отказа, скорее, — повод для дополнительной проверки», — добавил он.

Но эксперты и юристы признают: владельцы праворулек действительно сталкиваются с трудностями. «При онлайн-оформлении может выдаваться техническая ошибка. Страховщики неохотно работают с такими автомобилями и создают неудобные условия», — объясняет юрист Алексей Нестеров. Он напоминает: отказ в оформлении ОСАГО из-за расположения руля незаконен. В таких случаях стоит жаловаться в Центробанк или РСА.

Тем временем сами водители отмечают, что эксплуатация праворулек в Калининграде не вызывает серьёзных затруднений. «Минусы — только в некоторых манёврах. Например, сложнее поворачивать налево или объезжать припаркованные машины. Но привыкнуть можно», — рассказала местная жительница Ольга, которая уже несколько месяцев ездит на японском авто.

Статистика аварийности праворульных машин отдельно не ведётся, поэтому оценить, насколько часто такие авто попадают в ДТП, невозможно.