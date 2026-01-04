Калининградский драматический театр поздравляет калининградцев и гостей города с Новым годом и Рождеством и дарит скидку на спектакли января

ВКонтакте

Предрождественская акция пройдёт 5 января — только в этот день билеты в театр можно купить со скидкой 25% по промокоду «ЯНВАРЬ25».

Акция действует ровно сутки, 5 января с 00:01 до 24:00, и распространяется на все спектакли собственного репертуара театра до конца января. Обладатели «Пушкинской карты» (молодые люди от 14 до 22 лет) также могут воспользоваться предложением.

Билеты по акции можно купить только онлайн на официальном сайте театра. При оформлении билетов используйте промокод «ЯНВАРЬ25» (обязательно заглавными буквами) — скидка применится автоматически перед оплатой.

Гастрольные и арендные постановки, премьерные спектакли, а также подарочные сертификаты в акции не участвуют.

До встречи в театре!

